"Kicia Kocia w podróży" - rekordowa seria znowu na kinowych ekranach!

Nadchodzą nowe przygody ulubienicy maluchów Kici Koci. Już w drugiej połowie lutego na ekrany kin trafi "Kicia Kocia w podróży". To szósta część serii, która skradła serca młodych widzów i ich opiekunów, gromadząc w kinach ponad milionową publiczność.

Ostatnia odsłona serii animacji o przygodach Kici Koci podbiła polski box office. W ciągu dwóch tygodni od premiery film Kicia Kocia ma braciszka przyciągnął ponad 160 tysięcy widzów. Cały cykl zdobył rynek, gromadząc przed ekranami ponad milionową publiczność. Pod koniec 2023 roku Kicia Kocia zadebiutowała na Netflixie i przez wiele tygodni utrzymywała pozycję lidera wśród najchętniej oglądanych seriali na platformie w Polsce.

Kicia Kocia to prawdziwa rewolucjonistka. Od lat nie było takiego sukcesu rodzimej animacji. Przypomniała widzom o polskiej bajce i pokazała, że polska animacja może być również wartościową ofertą dla najmłodszych widzów […] mówi Ewelina Gordziejuk, producentka serii filmów o Kici Koci.

Seria o przygodach Kici Koci to bestseller wydawnictwa Media Rodzina. Filmowe historie oparte na uwielbianych książkach Anity Głowińskiej zostały zrealizowane przez studio EGoFILM.

Nowe odcinki serii wiernie odzwierciedlają dobrze znany czytelnikom humor i radość, która bije z przygód rezolutnej kotki. Kicię Kocię czeka dużo nowych przeżyć! Ukochana bohaterka zabierze widzów na daleką afrykańską sawannę, lotnisko czy budowę placu zabaw. Oczywiście, będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek. Razem wybiorą się do lasu, nauczą segregacji śmieci i pójdą na pierwszy spektakl do teatru.

Odcinki serialu, które wyświetlone zostaną w trakcie seansów:

"Kicia Kocia na lotnisku"

"Kicia Kocia w teatrze"

"Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?"

"Kicia Kocia w lesie"

"Kicia Kocia na budowie"

"Kicia Kocia na afrykańskiej sawannie"

"Kicia Kocia. Hop, do góry!"

Kicia Kocia w podróży w kinach w całej Polsce od 20 lutego 2026 roku.

Źrodło: Młode Horyzonty