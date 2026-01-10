"Czarne lustro" powróci z 8. sezonem 0
Jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa Czarne lustro został oficjalnie przedłużony na ósmy sezon. Z podjęciem tej decyzji czekano wyjątkowo długo, bo aż 9 miesięcy od premiery siódmej serii.
Wiadomość została potwierdzona przez Charliego Brookera, twórcę serialu. W swoim oświadczeniu Brooker powiedział, że serial wraca i ma nadzieję, że będzie lepszy niż kiedykolwiek.
"Czarne lustro" powróci i miejmy nadzieję, że będzie bardziej "Czarniejszym lustrem" niż kiedykolwiek
Chociaż Brooker nie zdradził nic na temat ósmego sezonu serialu, powiedział, że jego mózg już "pracuje" nad tym, co może zawierać – Ta część mojego mózgu już została aktywowana i wiruje.
Antologiczna seria, która opowiada różne historie zwykle osadzone w dystopijnych światach niedalekiej przyszłości, odniosła ogromny sukces od momentu premiery w 2011 roku. W 2016 roku serial oficjalnie przeniósł się na Netflixa i od tego czasu tylko się rozrasta. Siódmy sezon serialu, który zadebiutował w kwietniu 2025 roku, miał bogatą obsadę, w tym Awkwafinę, Milankę Brooks, Petera Capaldiego, Emmę Corrin, Patsy Ferran, Paula Giamattiego czy Rashidę Jones.
Siódmy sezon serialu przyniósł mu także pierwsze nominacje do Złotych Globów, w tym nominacje za najlepszy serial telewizyjny limitowany, antologię lub film telewizyjny, a Rashida Jones i Paul Giamatti otrzymali nominacje za swoje role w odcinkach siódmego sezonu "Common People" i "Eulogy".
Data premiery 8. sezonu nie jest jeszcze znana.
Źrodło: ComingSoon
