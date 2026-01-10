"Czarne lustro" powróci z 8. sezonem 0

Jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa Czarne lustro został oficjalnie przedłużony na ósmy sezon. Z podjęciem tej decyzji czekano wyjątkowo długo, bo aż 9 miesięcy od premiery siódmej serii.

Wiadomość została potwierdzona przez Charliego Brookera, twórcę serialu. W swoim oświadczeniu Brooker powiedział, że serial wraca i ma nadzieję, że będzie lepszy niż kiedykolwiek.

"Czarne lustro" powróci i miejmy nadzieję, że będzie bardziej "Czarniejszym lustrem" niż kiedykolwiek powiedział Brooker.

Chociaż Brooker nie zdradził nic na temat ósmego sezonu serialu, powiedział, że jego mózg już "pracuje" nad tym, co może zawierać – Ta część mojego mózgu już została aktywowana i wiruje.

Antologiczna seria, która opowiada różne historie zwykle osadzone w dystopijnych światach niedalekiej przyszłości, odniosła ogromny sukces od momentu premiery w 2011 roku. W 2016 roku serial oficjalnie przeniósł się na Netflixa i od tego czasu tylko się rozrasta. Siódmy sezon serialu, który zadebiutował w kwietniu 2025 roku, miał bogatą obsadę, w tym Awkwafinę, Milankę Brooks, Petera Capaldiego, Emmę Corrin, Patsy Ferran, Paula Giamattiego czy Rashidę Jones.

Siódmy sezon serialu przyniósł mu także pierwsze nominacje do Złotych Globów, w tym nominacje za najlepszy serial telewizyjny limitowany, antologię lub film telewizyjny, a Rashida Jones i Paul Giamatti otrzymali nominacje za swoje role w odcinkach siódmego sezonu "Common People" i "Eulogy".

Data premiery 8. sezonu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon