Keke Palmer w serialowym remake'u "Na przedmieściach" - zobacz zwiastun "The 'Burbs"

Zamówiony ponad rok temu przez Peacock serial The 'Burbs, będący remakem kultowej czarnej komedii z końca lat 80. XX wieku doczekał się swojego pierwszego zwiastuna.

kadr z serialu "The 'Burbs"

The ’Burbs opiera swą fabułę na filmie Na przedmieściach z 1989 roku w reżyserii Joe Dante, w którym występuje Tom Hanks. Obraz opowiada o mężczyźnie, który przekonuje samego siebie, że jego nowi sąsiedzi skrywają jakiś mroczny sekret.

Akcja The ’Burbs rozgrywa się na współczesnych przedmieściach i śledzi losy młodej pary, która niechętnie przeprowadza się do domu z dzieciństwa mężczyzny. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy do domu obok wprowadzają się nowi sąsiedzi. Ich obecność powoduje, że na światło dzienne wychodzą dawno skrywane sekrety i śmiertelne zagrożenia ukryte w z pozoru spokojnej okolicy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównej roli zobaczymy Keke Palmer, która jest także producentką wykonawczą. W obsadzie serialu znaleźli się Jack Whitehall, Julia Duffy, Paula Pell, Mark Proksch i Kapil Talwalkar. Za serial odpowiadają Celeste Hugheye i Rachel Shukert.

The ’Burbs będzie miał premierę na Peacock 8 lutego 2026 roku. Na pierwszy sezon serialu składa się osiem odcinków.

A tak prezentuje się plakat promujący serial. Oddaje on hołd oryginałowi.

Źrodło: ComingSoon