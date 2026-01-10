"Godzilla Minus Zero" zawładnie kinami jeszcze w tym roku 2

Poznaliśmy datę premiery filmu Godzilla Minus Zero, obrazu będącego kontynuacją wysoko cenionego międzynarodowego hitu Godzilla Minus One. Do kin wybierzemy się jesienią.

Wczytywanie... kadr z filmu "Godzilla Minus One"

Godzilla Minus Zero trafi na kinowe ekrany 6 listopada 2026 roku. Wraz z tym ogłoszeniem zaprezentowany został pierwszy plakat filmu.

Za kamerą ponownie stanie Takashi Yamazaki, który nie tylko przywrócił Godzilli dawną chwałę, ale też zaserwował widzom wizualny nokaut za jedyne 15 milionów dolarów. Obraz ten otrzymał Oscara za efekty specjalne, przyniósł 116 milionów dochodu i status najlepiej zarabiającego japońskiego filmu aktorskiego 2023 roku.

Za efekty specjalne sequela również odpowie firma Yamazakiego, Shirogumi, tym samym spodziewać możemy się tak samo doskonale zrobionego dzieła.

Godzilla Minus One rozgrywa się w zniszczonej Japonii po II wojnie światowej, gdzie kraj został dotknięty nową falą zniszczeń wywołanych przez Godzillę. Fabuły sequela jeszcze nie poznaliśmy, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to bezpośrednia kontynuacja losów powojennej Japonii zmagającej się z potworną traumą i jeszcze potworniejszym Godzillą.

Czekacie na ten sequel?

Źrodło: X