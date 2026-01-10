Nowy "Blade" wyrzucony do kosza? Film nie jest już w fazie produkcji 0

Długo rozwijany film Marvel Studios Blade nie jest już w fazie produkcji. Takie informacje przekazał Jeff Sneider w swoim podcaście "The Hot Mic".

Sneider powiedział, że słyszał, iż reboot Blade’a jest już "martwy". Plan na debiut Mahershala Ali jako Blade’a został całkowicie zmieniony. Teraz ma on po raz pierwszy w tej roli pojawić się w filmie Midnight Suns.

Midnight Suns to kolejny projekt Marvela o którym słychać od lat, choć nigdy nie doczekał się oficjalnego potwierdzenia. Miałby on opowiadać o przygodach grupy bohaterów, takich jak Moon Knight, Doktor Strange, Blade czy Ghost Rider.

Ali został po raz pierwszy ogłoszony jako Blade w 2019 roku. Od tego czasu prace nad filmem ciągle sprawiały kłopoty. Były liczne zmiany scenarzystów, reżyserów, ciągle przesuwane terminy.

Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo, Nic Pizzolatto i Eric Pearson wszyscy próbowali napisać scenariusz, podczas gdy kilku reżyserów przychodziło i odchodziło. Ali przy okazji promocji Jurassic World: Odrodzenie mówił, że jest gotowy do wejścia na plan, ale wszystko zależy od Marvela. Później Kevin Feige sugerował, że doprowadzi film do końca. Jak widać nic z tego jednak nie wyszło. Projekt przynosił same problemy i twórcy najwidoczniej postanowili zająć się czymś innym.

Źrodło: Dark Horizons