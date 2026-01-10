Johnny Knoxville nie powiedział ostatniego słowa. "Jackass 5" trafi do kin w czerwcu 0

Gwiazda i współtwórca serii Jackass Johnny Knoxville zapowiedział powstanie kolejnej części komedii ukazującej zabawne, szalenie absurdalne i niebezpieczne wyczyny. Od razu poznaliśmy też datę premiery "Jackass 5".

Wczytywanie... kadr z filmu "Jackass Forever"

Jackass 5 na kinowe ekrany wejdzie 26 czerwca 2026 roku. Nowy film pojawi się cztery lata po debiucie czwórki Jackass Forever. Oryginalna franczyza rozpoczęła się od reality show MTV w 2000 roku, a następnie rozszerzyła działalność o wiele filmów, gier i gadżetów.

Knoxville informuje, że więcej szczegółów zostanie wkrótce ujawnione, pisząc w poście na Instagramie.

Film wyprodukuje Paramount Pictures. Bam Margera podpisał umowę na pojawienie się w nigdy wcześniej nie pokazanych archiwalnych materiałach w filmie, ale nie będzie kręcił żadnych nowych kaskaderskich scen. Margera został usunięty z produkcji Jackass Forever po rzekomym naruszeniu umowy związanej z nadużywaniem substancji zakazanych.

Knoxville wcześniej powiedział, że Jackass Forever będzie jego ostatnim wkładem w franczyzę. Szybko jednak wycofał się ze swoich słów.

Czekacie na Jackass 5? Czy raczej nie jesteście fanami tej serii?

Źrodło: Instagram