Marvel w przebudowie - koniec projektu Olivii Wilde i nowe nazwisko na radarze MCU 0

W sieci pojawiła się kolejna porcja plotek dotycząca Marvela i Sony, które mogą mieć realny wpływ na przyszły kształt kinowego uniwersum superbohaterów. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną potwierdzone.

Joe Keery

Według informacji podanych przez DanielRPK (cytowanego przez CBM), film "Spider-Woman" produkowany przez Sony i rozwijany od 2020 roku pod okiem Olivii Wilde miał zostać ostatecznie skasowany. Projekt przez lata tkwił w zawieszeniu, a po komercyjnej porażce Kravena Sony miało wstrzymać prace nad kolejnymi tytułami ze swojego marvelowskiego katalogu. Nowe doniesienia sugerują, że studio zmienia strategię i jest bardziej otwarte na współpracę z Marvel Studios, co może oznaczać, że postacie związane ze Spider-Manem, planowane wcześniej jako solowe filmy Sony, trafią bezpośrednio do produkcji MCU.

Ten sam informator przekonuje, że Joe Keery znajduje się na radarze Marvel Studios. Aktor ma być rozważany do roli w MCU, choć na tym etapie nie wiadomo, o jaką postać chodzi ani na jakim etapie są rozmowy.

Z kolei John Campea donosi, że "Avengers: Doomsday" nie wyjaśni, dlaczego Victor Von Doom wygląda jak Tony Stark grany przez Roberta Downeya Jr. Ta kwestia ma zostać celowo odłożona aż do wydarzeń przedstawionych w "Avengers: Secret Wars", co sugeruje długofalowy plan narracyjny i istotną rolę tej zagadki w przyszłej fazie MCU.

Na koniec warto dodać, że "Avengers: Doomsday" jest obecnie promowane czwartym teaserem, wyświetlanym w kinach przed seansami "Avatar: Ogień i popiół". Materiał ma trafić do sieci we wtorek.

Źrodło: darkhorizons.com