Tajny pokaz "Odysei"? Film Nolana podobno zaprezentowany na sześć miesięcy przed premierą

Według nieoficjalnych doniesień nowy film Christophera Nolana, czyli adaptacja "Odysei" Homera, może być znacznie bardziej zaawansowany produkcyjnie, niż wcześniej zakładano. Zdjęcia realizowano od lutego do sierpnia 2025 roku, co dało reżyserowi około jedenastu miesięcy na postprodukcję przed planowaną premierą w lipcu 2026.

Nolan od lat słynie z pracy w możliwie największym stopniu opartej na efektach praktycznych oraz zdjęciach realizowanych w kamerze, co pozwala mu skracać etap postprodukcji. Reżyser ma także reputację twórcy dostarczającego filmy przed terminem i w ramach założonego budżetu, co, jak podkreślają branżowi obserwatorzy, daje mu znaczną autonomię twórczą przy projektach studyjnych. "Odyseja" z budżetem szacowanym na około 250 mln dolarów jest jak dotąd najdroższym filmem w jego karierze.

Znany scooper NolanAnalyst twierdzi jednak, że projekt może być już praktycznie ukończony. Według informacji opublikowanych w serwisie X, sześć miesięcy przed premierą film miał zostać zaprezentowany podczas tajnego testowego pokazu w formacie 70 mm w AMC Universal CityWalk. Na seansie mieli być obecni Christopher Nolan, producentka Emma Thomas, montażystka Jennifer Lame oraz prezes Universal Pictures Donna Langley.

Choć pełne ukończenie filmu na tak wczesnym etapie wydaje się mało prawdopodobne, niewykluczone, że zaprezentowano roboczą wersję montażową, z nieukończonymi efektami wizualnymi oraz korekcją barwną i dźwiękiem. Tego typu wewnętrzne pokazy testowe nie są w Hollywood niczym nadzwyczajnym, szczególnie przy projektach tej skali.

"Odyseja" trafi do kin 17 lipca 2026 roku i będzie pierwszym filmem fabularnym w historii zrealizowanym w całości przy użyciu kamer IMAX 70 mm.

