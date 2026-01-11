Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wiemy co się stanie z postacią Aragorna - nowe szczegóły obsadowe "The Hunt for Gollum" 0

Po dwóch latach od ogłoszenia projektu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" pojawiają się kolejne konkretne informacje na temat pierwszego aktorskiego filmu ze Śródziemia od zakończenia trylogii "Hobbit" w 2014 roku. Produkcja nabiera tempa, a wraz z nim wyjaśnia się jedna z kluczowych kwestii obsadowych, czyli postać Aragorna.

Film reżyseruje Andy Serkis, który ponownie wcieli się również w Golluma. Producentem jest Peter Jackson, a scenariusz piszą Philippa Boyens i Fran Walsh we współpracy z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou (są to twórcy animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"). Jak dotąd oficjalnie potwierdzono powrót Serkisa oraz Iana McKellena jako Gandalfa Szarego. W kuluarach mówi się również o udziale Elijaha Wooda jako Froda, choć nie zostało to jeszcze formalnie ogłoszone.

Jednocześnie producenci zdecydowali się na recasting Aragorna. Viggo Mortensen, mający obecnie 67 lat, nie wróci do roli. Warto przypomnieć, że akcja filmu ma rozgrywać się około 20 lat przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia", pełniąc funkcję fabularnego pomostu między "Hobbitem" a "Władcą Pierścieni".

Według informacji serwisu "The One Ring", przesłuchania do roli Aragorna już trwają. Casting odbywa się równolegle w Londynie i Nowej Zelandii, a poszukiwany jest aktor wyraźnie młodszy niż typowani dotąd przez fanów kandydaci. Źródła związane z procesem castingowym wskazują, że Ben Barnes i Sebastian Stan zostali uznani za zbyt wiekowych w kontekście wizji młodszej wersji bohatera.

Zdjęcia do "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" mają ruszyć w maju, a premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.

Źrodło: darkhorizons.com