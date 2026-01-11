Margot Robbie gwiazdą nowego filmu Tima Burtona. Warner Bros. przyspiesza prace nad "Atakiem kobiety o 50 stopach wzrostu" 0

Projekt "Ataki kobiety o 50 stopach wzrostu" w reżyserii Tima Burtona ponownie rusza do przodu. Warner Bros. przyspiesza prace nad filmem, który ma być nową, aktorską odsłoną kultowego tytułu science fiction z 1958 roku. W głównej roli wystąpi Margot Robbie.

Jak informuje "The Hollywood Reporter", scenariusz filmu przechodzi istotne zmiany. Pierwotny draft autorstwa Gillian Flynn nie będzie dalej rozwijany przez samą pisarkę, która z powodu innych zobowiązań nie wróci do projektu. Studio powierzyło jednak kolejne podejście duetowi Danya Jimenez i Hannah McMechan, scenarzystkom stojącym za animowanym hitem "K-popowe łowczynie demonów".

Nowa wersja historii ma zachować fundamenty oryginału, ale jednocześnie wyraźnie przesunąć akcenty tematyczne. Margot Robbie wcieli się w bogatą dziedziczkę, która po traumatycznym związku i bliskim spotkaniu z obcą cywilizacją dosłownie urasta do rangi siły natury. Jimenez i McMechan nie kryją, że interesuje je feministyczny i emocjonalny wymiar opowieści, który ma rezonować ze współczesną widownią.

Film nie ma jeszcze daty realizacji ani premiery, ale wszystkie sygnały wskazują na to, że tym razem nie jest to kolejny projekt "w zawieszeniu" i Warner Bros. traktuje go jako realną pozycję w swoim przyszłym repertuarze.

Źrodło: The Hollywood Reporter