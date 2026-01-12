Kurs na Grand Line! Zobacz nowy teaser 2. sezonu "One Piece" 0

Powrót Załogi Słomkowego Kapelusza coraz bliżej. Netflix zaprezentował nowy teaser promujący drugi sezon serialu One Piece, obrazu będącego doskonałą adaptacją mangi Eiichiro Ody.

Serial o przygodach pirackiej załogi na morzach i oceanach powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i jeszcze ryzykowniejsze wyzwania. Luffy i Słomkowe Kapelusze wyruszają w rejs po Grand Line – legendarnym odcinku oceanu, gdzie na każdym kroku czekają na nich niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i wielu nowych, groźnych wrogów.

Poniżej wspomniany materiał wideo:

Drugi sezon One Piece otrzymał podtytuł Kurs na Grand Line. Jego premiera 10 marca, bez podziału na części.

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Morgan Davies i Jeff Ward powracają w drugim sezonie. Joe Manganiello, Katey Sagal, David Dastmalchian, Lera Abova, Callum Kerr, Clive Russell, Sendhil Ramamurthy, Mikaela Hoover i Charithra Chandran to tylko niektórzy z aktorów, którzy dołączyli do obsady w drugim sezonie.

Serial otrzymał już odnowienie na 3. sezon.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Źrodło: Netflix