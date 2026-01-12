Brutalna pierwsza zapowiedź "Mumii" Lee Cronina 0

Blumhouse i Warner Bros. prezentują pierwszy teaser filmu Lee Cronina The Mummy. Przedstawiony materiał zapowiada dość niepokojącą interpretację mumii.

Młoda córka dziennikarza znika na pustyni bez śladu — osiem lat później rozbita rodzina jest zszokowana, gdy kobieta do nich wraca. To, co powinno być radosnym spotkaniem, zamienia się w żywy koszmar – głosi oficjalny opis filmu.

Zwiastun nie zdradza zbyt wiele o filmie, ale pokazuje kogoś fotografującego coś, co wygląda na mumię wewnątrz grobowca. Pomiędzy mrocznymi ujęciami mamy różne sceny przedstawiające rodzinę i dziewczynkę o imieniu Katie, część z nich jest dość przerażająca. Materiał kończy się przebudzeniem tytułowej mumii.

W filmie występują Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy, May Elghety, Natalie Grace, Shylo Molina, Billie Roy i Hayat Kamille.

Film ten nie jest w żaden sposób powiązany z serią "Mumia" od Universal. Jak mówi Cronin, reżyser Martwego zła: Przebudzenie The Mummy to "zupełnie inny rodzaj filmu o mumii". Filmowiec postrzega obraz ten jako mieszankę dwóch klasyków horroru.

To szalone połączenie, ale [ten film] jest niemal częściowo "Poltergeistem" i częściowo "Siedem", ale przemyślany moim obiektywem i moim sposobem, w jaki lubię zabawiać ludzi mówi Cronin.

The Mummy wejdzie do kin 17 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros.