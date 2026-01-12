Nia DaCosta zainteresowana reżyserią aktorskiej wersji "Niezwyciężonego" 0

W niedawno udzielonym wywiadzie DaCosta wyraziła zainteresowanie stworzeniem filmu opartego na popularnym animowanym serialu superbohaterskim dla dorosłych powstałym dla Prime Video i opowiedziała o niektórych elementach, na których chciałaby się skupić.

Odpowiadając na pytanie fana podczas AMA na Reddicie ujawniła ona, że reżyserowanie filmu aktorskiego opartego na serii Niezwyciężony znajduje się na jej liście zadań.

Bardzo chciałabym wyreżyserować aktorską wersję serialu Roberta Kirkmana "Niezwyciężony". Komiks i kreskówka są niesamowite. Wiem dokładnie, jak chciałabym przenieść ten świat i tę niesamowitą relację ojca z synem na ekran. Uwielbiam też pomysł stworzenia czegoś w świecie superbohaterów, co ma prawdziwą dziwność, wnętrzności – i seks! powiedziała Nia DaCosta.

W 2017 roku ogłoszono, że w przygotowaniu jest film aktorski "Niezwyciężony", a dystrybucją filmu ma zająć się Universal Pictures. Jednak po ogłoszeniu projektu nie pojawiły się żadne aktualizacje – zamiast tego w 2021 roku na Prime Video trafił serial animowany.

Serial Niezwyciężony oczekuje obecnie na premierę czwartego sezonu, która ma mieć miejsce w marcu tego roku. Piąta seria jest zaś już na etapie produkcji.

Źrodło: ComingSoon