"Melania" w kinach w Polsce od 30 stycznia! - poznaj perspektywę Pierwszej Damy

Film Melania ukazujący dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump trafi na ekrany polskich kin. Jego premiera 30 stycznia, a za dystrybucję odpowiada Forum Film Poland. W dalszej części artykułu znajdziecie polski zwiastun dokumentu.

To bezprecedensowa możliwość obserwowania codziennych działań Pierwszej Damy, od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu. Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

To opowieść o dwudziestu dniach mojego życia, które poprzedziły zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy widzowie na całym świecie zostają zaproszeni do kin, aby być świadkami tak przełomowego momentu. Oto moje prywatne, szczere spojrzenie na to, jak godzę życie rodzinne, biznes i działalność filantropijną w mojej drodze do roli Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki mówi Pierwsza Dama USA Melania Trump.

Za produkcję pełnometrażowego filmu odpowiada Amazon MGM Studios. Czas jego trwania to 104 minuty. Dokument wyreżyserował Brett Ratner.

Źrodło: Forum Film Poland