Pierwszy odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" za darmo w kinie Helios 0

HBO Max oraz sieć kin Helios zapraszają wszystkich fanów twórczości George’a R.R. Martina na bezpłatny pokaz pierwszego odcinka serialu HBO Original Rycerz Siedmiu Królestw.

W poniedziałek, 19 stycznia o godzinie 20:00, we wszystkich kinach sieci Helios będzie można zobaczyć premierowy odcinek tej nowej produkcji z uniwersum Gry o tron na dużym ekranie. Uczestnictwo w seansach będzie bezpłatne.

Aby odebrać dwa bezpłatne bilety wystarczy dokonać rejestracji TUTAJ do 16 stycznia do godz. 11:59, a następnie odebrać je osobiście w kasie kina wybranego w formularzu.

Akcja serii rozgrywa się niemal sto lat wcześniej – w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest nadal żywa. Główni bohaterowie to nietypowy duet: naiwny, ale odważny rycerz, Duncan Wysoki (Peter Claffey) oraz jego młody giermek o przydomku Jajo (Dexter Sol Ansell). Wierny kodeksowi rycerskiemu Duncan nieraz sprowadza na siebie kłopoty, przez co trafia w sam środek burzliwych wydarzeń w Westeros…

Długo wyczekiwany spin-off Gry o tron zadebiutuje w serwisie HBO Max również 19 stycznia.

Źrodło: Helios