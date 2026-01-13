Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Elijah Wood powróci do Śródziemia w filmie "The Hunt for Gollum"? 0

Prace nad "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" wchodzą w kluczową fazę.

Projekt powstaje przy znaczącym udziale twórców oryginalnej trylogii. Philippa Boyens i Fran Walsh współtworzą scenariusz, a Peter Jackson pełni funkcję producenta. Jak już potwierdzono wcześniej, Ian McKellen powróci jako Gandalf Szary, natomiast młodszą wersję Aragorna zagra nowy aktor (o czym pisaliśmy niedawno TUTAJ). Reżyserią zajmie się Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w Golluma.

Podczas Fan Expo New Orleans Elijah Wood w rozmowie z "ScreenRant" odniósł się do spekulacji na temat swojego ewentualnego powrotu jako Frodo. Aktor nie potwierdził udziału w filmie, podkreślając jednak swoje entuzjastyczne nastawienie do projektu. Wood określił produkcję jako kreatywne ponowne zebranie zespołu i zaznaczył, że powrót kluczowych osób odpowiedzialnych za kształt oryginalnych filmów daje nadzieję na spójne i świeże spojrzenie na znane uniwersum.

Aktor wyraził również radość z faktu, że to właśnie Serkis stanął za kamerą. Jego zdaniem jest to naturalny i symboliczny wybór, biorąc pod uwagę, jak mocno aktor i reżyser jest związany z postacią Golluma. Wood zasugerował też, że "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" może być początkiem kolejnych filmów osadzonych w tym świecie.

Akcja filmu ma rozgrywać się pomiędzy urodzinami Bilba a wyruszeniem Froda z Shire, skupiając się na Aragornie i innych bohaterach próbujących odnaleźć Golluma, zanim ten zostanie pojmany i zmuszony do ujawnienia informacji o Jedynym Pierścieniu.

Zdjęcia do pierwszego aktorskiego filmu osadzonego w Śródziemiu od czasu trylogii "Hobbit" mają rozpocząć się w maju, a premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źrodło: Screen Rant