George Clooney odpowiada na krytykę Quentina Tarantino wobec aktorów 0

Quentin Tarantino od lat słynie z bezkompromisowych opinii, które równie często wywołują zachwyt, co irytację środowiska filmowego. Pod koniec ubiegłego roku reżyser ponownie znalazł się w centrum kontrowersji po wypowiedziach w jednym z podcastów na temat niektórych aktorów.

We wspomnianym podcaście Tarantino zwyzywał Paula Dano, stwierdził, że nie może znieść Owena Wilsona oraz, że nie przepada za Matthew Lillardem. Rok wcześniej podważył natomiast status George'a Clooneya jako "gwiazdy filmowej".

Ten ostatni odniósł się do niepochlebnych słów Tarantino na temat jego kolegów po fachu. Clooney podczas gali AARP Movies for Grownups Awards, gdzie odebrał statuetkę dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Jay Kelly" powiedział:

A tak przy okazji, Paul Dano, Owen Wilson i Matthew Lillard, byłbym zaszczycony możliwością współpracy z tymi aktorami. Zaszczycony. "Jay Kelly" stworzyli ludzie, którzy kochają aktorów. To bardzo ważne. Ludzie, których znam od większości swojego życia, a w zasadzie większość z nich, to aktorzy. Mam do nich wielką słabość i nie lubię patrzeć, jak ludzie są okrutni. Żyjemy w czasach okrucieństwa. Nie musimy tego pogłębiać.

Tarantino nie odniósł się jeszcze publicznie do słów Clooneya, ale cała sytuacja ponownie otworzyła dyskusję o granicach szczerości, odpowiedzialności twórców i tonie publicznej debaty wewnątrz branży filmowej.

A jakie jest Wasze zdania na ten temat? Czy reżyser "Pulp Fiction" przesadził?

Źrodło: Deadline