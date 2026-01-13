King Kong szaleje w zwiastunie 2. sezonu" Monarch: Dziedzictwo potworów" 0

Apple TV opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów. Ta nowa odsłona serii Monsterverse pokaże znacznie więcej King Konga.

Drugi sezon rozpocznie się w momencie, gdy los Monarch – i świata – będzie wisiał na włosku. Dramatyczna saga ujawnia skrywane sekrety, które ponownie łączą naszych bohaterów (i złoczyńców) na Wyspie Czaszki Konga oraz nową, tajemniczą wioskę, w której mityczny Tytan wyłania się z morza. Skutki przeszłości wywołują fale w teraźniejszości, zacierając więzi między rodziną, przyjaciółmi i wrogami – a wszystko to w obliczu groźby wydarzenia z udziałem Tytana – czytamy w oficjalnym opisie 2. sezonu.

Dziesięcioodcinkowa kontynuacja Monarch: Dziedzictwo Potworów swą premierę odbędzie 27 lutego 2026 roku na Apple TV+. Finał sezonu 1 maja.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial tworzą Chris Black i Matt Fraction. Obaj pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych. W drugim sezonie oprócz powracającej obsady wystąpi Amber Midthunder, gwiazda Predator: Prey.

W planach są kolejne spin-offy Monsterverse, w tym niezatytułowana seria prequelowa skupiająca się na młodym Lee Shawie (Wyatt Russell).

