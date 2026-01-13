Sky zamawia serialową wersję "Dziewczyny z tatuażem" 0

Brytyjska platforma Sky złożyła zamówienie na telewizyjną adaptację filmu Dziewczyna z tatuażem, w którym jedną z głównych ról zagrał Daniel Craig.

kadr z filmu "Dziewczyna z tatuażem"

Steve Lightfoot i Angela LaManna napiszą scenariusz i będą producentami wykonawczymi tej telewizyjnej adaptacji. Serial składać ma się z ośmiu odcinków. Będzie on emitowany na Sky w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Dystrybucją międzynarodową zajmie się Sony Pictures Television. Produkcja ma rozpocząć się na Litwie tej wiosny.

Projekt podobnie jak film swą fabułę w dużej mierze oprze na bestsellerowej powieści Stiega Larssona o tym samym tytule. Mikael Blomkvistie, zniesławiony dziennikarzu zostaje zatrudniony przez bogatego przemysłowca Henrika Vangera, by rozwiązać sprawę morderstwa sprzed 40 lat. Podczas śledztwa Blomkvist współpracuje z tajemniczą geniuszką technologiczną Lisbeth Salander. Rozwiązując tą sprawę trafiają na spisek, który pogrążył dziennikarza i na trwającą dziesięciolecia historię mordów i wykorzystywań seksualnych mających związek z rozwojem przemysłowego imperium Vagnera.

Serial przeniesie historię do teraźniejszości, zachowując jednak postacie i charakter śledczy powieści Larssona, ale uwzględni też tematy ważne i aktualne w dzisiejszych czasach.

W 2011 roku David Fincher wyreżyserował amerykańską adaptację "Dziewczyny z tatuażem", z Craigiem jako Blomkvistem i Rooney Marą jako Lisbeth. Adaptacja zdobyła uznanie krytyków i stała się przedmiotem kontrowersji ze względu na drastyczne przedstawienie nadużyć i przemocy seksualnej. Film otrzymał pięć nominacji do Oscara, zdobywając nagrodę za najlepszy montaż filmu.

Amazon kilka lat temu zamówił telewizyjną adaptację Dziewczyny z tatuażem. Projekt ten jednak nigdy nie wyszedł poza fazę rozwoju. Zobaczymy czy Sky się ta sztuka uda.

Źrodło: Variety