"Moon: Panda i ja" - zwiastun nowego familijnego dzieła od reżysera "Mia i biały lew" 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Moon: Panda i ja"

12-letni Tian z powodu słabych wyników w szkole zostaje wysłany do babci. Daleko od miasta, w tajemniczych chińskich górach, w sekrecie przed wszystkimi zaprzyjaźnia się z pandą, którą nazywa Moon. To początek niezwykłej przygody, która odmieni jego życie oraz życie jego rodziny.

Moon: Panda i ja to ciepła, refleksyjna opowieść, która porusza niezwykle aktualne i bliskie uczniom tematy: presję oceniania, relacje rodzinne, samotność dziecka, odkrywanie pasji oraz znaczenie empatii i więzi międzyludzkich. Główny bohater – Tian – zostaje wysłany przez surowego ojca do babci, z dala od miasta i szkoły, w której "nie spełnia oczekiwań". W nowym otoczeniu – wśród przyrody i ciszy – odkrywa przyjaźń, akceptację i siłę, która płynie nie z wyników, ale z autentyczności i więzi z drugim człowiekiem.

Film ten wyreżyserował Gilles de Maistre pracując na scenariuszu Prune de Maistre. W rolach głównych występują Noé Liu Martane, Sylvia Chang i Ye Liu.

Moon: Panda i ja trafi na ekrany polskich kin już 6 lutego 2026 roku.

Źrodło: M2 Films