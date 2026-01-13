Mnóstwo śmiechu, wzruszeń i... pomyłek - "Dalej jazda! 2" z nowym zwiastunem 0

Po spektakularnym sukcesie pierwszej części, polska komedia Dalej jazda! powraca z drugą częścią. Spodziewajcie się jeszcze większej dawki emocji, humoru i życiowych wzruszeń. W sieci zadebiutował nowy zwiastun Dalej jazda! 2. Film do kin trafi już 6 lutego.

Ela i Józef (Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania), Barbara i Andrzej (Anita Sokołowska i Mariusz Drężek), Justynka i Sebastian (Julia Wieniawa i Bartłomiej Firlet) oraz Antoni Kryska (Wiktor Zborowski) to bohaterowie pierwszej części filmu Dalej jazda, których publiczność pokochała za autentyczność, ciepło i bezkompromisowe podejście do życia.

W kontynuacji twórcy rozwijają ich wątki. Relacje bohaterów dojrzewają, komplikują się i zaskakują nowymi odcieniami. Bo choć wszyscy są "dalej w drodze", życie ponownie wystawia ich na próbę. To opowieść o tym, że rodzina jest najważniejsza, o drugich szansach i o tym, że czasem trzeba zawrócić z trasy, by odnaleźć właściwy kierunek.

Jednocześnie Dalej jazda! 2 otwiera się na nowe postacie, które wnoszą do historii świeżą energię, nieoczywiste konflikty i zupełnie nowe źródła komizmu. Antoni zakocha się w pani Danusi, która prowadzi lokalne radio (w tej roli Maria Winiarska). Józek będzie musiał pójść wyspowiadać się przed ślubem Proboszczowi (którego gra Cezary Pazura). Andrzej chcąc wynagrodzić ukochanej żonie brak uwagi wynajmie ekipę budowlaną nadzorowaną przez Rafała (w tej roli Sebastian Stankiewicz).

Nowi bohaterowie nie tylko wywrócą znany układ sił, ale też staną się lustrem, w którym główni bohaterowie będą musieli się przejrzeć. Efekt? Jeszcze więcej śmiechu, ale i momentów, które chwytają za serce. Druga część podkręca wszystko to, co widzowie pokochali w oryginale: humor jest odważniejszy, dialogi ostrzejsze, a emocje głębsze.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jak głosi oficjalny opis: Józek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Za reżyserię ponownie odpowiada Mariusz Kuczewski, który jest także współautorem scenariusza wraz z Marcinem Baczyńskim.

Źrodło: Monolith Films