Marvel odsłania kolejny teaser "Avengers: Doomsday", w którym Ben Grimm spotyka Wakandyjczyków

Marvel Studios oficjalnie zaprezentowało czwarty teaser "Avengers: Doomsday", który trafił do kin w zeszłym tygodniu jako dodatek do seansów filmu "Avatar: Ogień i popiół". Nowy materiał promocyjny skupia się na trzech kluczowych frakcjach – Wakandyjczykach, Talokanach oraz Fantastycznej Czwórce.

Narratorką teasera jest Shuri, grana przez Letitię Wright. Akcja rozgrywa się na pustyni, gdzie widzimy jej przybycie wraz z M’Baku (Winston Duke). W jednej z centralnych scen M’Baku wita nową postać, którą okazuje się Ben Grimm, znany jako The Thing, w którego wciela się Ebon Moss-Bachrach, reprezentujący Fantastyczną Czwórkę.

Materiał pokazuje również Namora (Tenoch Huerta) oraz pozostałych Talokanów, tym razem w nietypowym dla nich środowisku, z dala od podwodnego królestwa.

Studio kontynuuje przyjętą strategię marketingową: teasery debiutują w kinach w piątki, a następnie trafiają do sieci we wtorki. Choć w branży krążą plotki o piątym, a nawet szóstym teaserze, Marvel nie potwierdził jeszcze kolejnych materiałów. Spekuluje się również o możliwej obecności zwiastuna podczas Super Bowl, jednak na ten moment brak oficjalnych informacji.

"Avengers: Doomsday" ma trafić do kin w grudniu.

Źrodło: darkhorizons.com