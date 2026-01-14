"Hotel Transylwania 5" oficjalnie powstaje. Gwiazda zdradza szczegóły 0

Fani potwornej rodziny mogą zacierać ręce — Hotel Transylvania 5 oficjalnie nabiera kształtów. Jedna z gwiazd kultowej animowanej serii przekazała właśnie bardzo optymistyczne wieści dotyczące produkcji, sugerując, kiedy możemy spodziewać się premiery piątej odsłony.

Wczytywanie...

Podczas rozmowy na gali 83. Złotych Globów aktor Keegan-Michael Key, znany z roli Murraya Mumii, potwierdził, że wkrótce rozpocznie pracę nad Hotel Transylwania 5. To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie, że film faktycznie powstaje.

Choć Sony Pictures Animation nie ujawniło jeszcze oficjalnej daty premiery, słowa aktora sugerują, że film może trafić do widzów około 2027 roku. Na razie brak informacji o fabule czy pełnej obsadzie, jednak sam fakt rozpoczęcia prac jest dla fanów jasnym sygnałem — Dracula i spółka wracają.

Seria Hotel Transylwania, zapoczątkowana w 2012 roku, to jedna z największych marek Sony Animation. Cztery filmy, trzy krótkometrażówki, gry wideo oraz serial telewizyjny przyniosły ogromny sukces — pierwsze trzy części zarobiły łącznie 1,3 miliarda dolarów w globalnym box office. Czwarta odsłona, Hotel Transylwania: Transformania, ominęła kina, ale okazała się hitem na Amazon Prime Video.

Już dwa lata temu reżyser pierwszych trzech filmów, Genndy Tartakovsky, przyznał, że przyszłość serii zależy głównie od fanów. Sukces Transformanii tylko utwierdził studio w przekonaniu, że marka ma jeszcze ogromny potencjał.

Co więcej, uniwersum nadal się rozrasta. Netflix pracuje obecnie nad serialem Motel Transylwania, który opowie o Mavis i Draculi zakładających nowy resort w Kalifornii. Choć pierwotnie planowany na 2025 rok, serial ma zadebiutować w 2027 roku.

Źrodło: Variety