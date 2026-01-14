Miłość, dramy, dorastanie - zobacz zwiastun "Piep*zyć Mickiewicza 3" 0

Dante i spółka ponownie udowodnią, że szkoła to znacznie więcej niż wkuwanie i lektury. Next Film prezentuje pierwszy pełny zwiastun trzeciej części komediowej serii Piep*zyć Mickiewicza, w której to klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od rzeczywistości.

Wczytywanie... kadr z filmu "Piep*zyć Mickiewicza 3"

"Piep*zyć Mickiewicza 3" to opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą – i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość.

Ton kolejnej części ewoluuje ponieważ nasi bohaterowie stają się dojrzalsi. W trzeciej odsłonie Dante, Nel, Korek, Cegła i spółka są już w klasie maturalnej, stają więc u progu dorosłości, i muszą po raz pierwszy w życiu podjąć decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Kluczowe było dla mnie zachowanie balansu pomiędzy młodzieńczą energią i dowcipem, który za tym idzie, a sytuacjami dramatycznymi, poważniejszymi, które nierozerwalnie łączą się z etapem życia naszych bohaterów mówi reżyserka filmu Sara Bustamante-Drozdek.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Na ekranie ponownie zobaczymy: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Aleksandrę Izydorczyk i Artura Gwizdaka. Do obsady dołączył Aleksander Idzi, który debiutuje na wielkim ekranie. W filmie zobaczymy również Weronikę Książkiewicz, Dawida Ogrodnika, Aldonę Jankowską, Jarosława Grudę i Annę Szymańczyk.

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam” – głosi oficjalny opis trzeciej części.

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafi do kin tuż przed Walentynkami – 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Next Film