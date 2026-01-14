Hitowy serial HBO powraca! Zobacz zwiastun 3. sezonu "Euforii" 0

Po kilku latach oczekiwań i niepewności hitowy serial HBO Euforia nareszcie powraca. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun trzeciego sezonu produkcji z Zendayą w roli głównej. Poznaliśmy też datę premiery.

kadr z serialu "Euforia"

Euforia została stworzona i napisana przez Sama Levinsona, który jest także producentem wykonawczym. Serial śledzi grupę licealistów, którzy zmagają się ze światem narkotyków, seksu, tożsamości, traumy, mediów społecznościowych, miłości i przyjaźni.

W trzecim sezonie powracają Zendaya jako Rue, Jacob Elordi jako Nate, Hunter Schafer jako Jule, Alexa Demie jako Maddy, Sydney Sweeney jako Cassie, Maude Apatow jako Lexi, Dominic Fike jako Elliot, Eric Dane jako Cal, Colman Domingo jako Ali, Martha Kelly jako Laurie oraz Chloe Cherry jako Faye.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oficjalny opis trzeciego sezonu Euforii jest dość ubogi. Mówi on, że grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła.

Fabuła przeniesie nas pięć lat do przodu. Rue spróbuje spłacić swój dług wobec Laurie, a Jules uczęszcza teraz do szkoły artystycznej. Jeśli chodzi o Cassie i Nate’a, są już zaręczeni i mieszkają na przedmieściach. Tymczasem Maddy pracuje w Hollywood w agencji talentów, a Lexi zostaje asystentką showrunnera.

Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu, który zyskał uznanie krytyków i stał się fenomenem popkultury już 13 kwietnia w HBO i HBO Max. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Euforia jest jednym z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy. Serial otrzymał 9 statuetek.

Źrodło: HBO Max Polska