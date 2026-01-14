Zwiastun 4. sezonu "Prawnika z Lincolna". Premiera w lutym 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun czwartego sezonu Prawnika z Lincolna, popularnego serialu prawniczego z Manuelem Garcia-Rulfo w roli Mickey’ego Hallera. Poznaliśmy też datę premiery.

Wszystkie 10 odcinków czwartego sezonu zostanie udostępnionych 5 lutego 2026 roku. To półtora roku od debiutu trzeciej serii.

Mickey zasiada na ławie oskarżonych w postępowaniu o morderstwo, którego nie popełnił. Musi stawić czoła nieustępliwemu prokuratorowi, walcząc, by udowodnić swoją niewinność, ujawnić prawdziwego zabójcę i uratować swoją firmę – głosi oficjalny opis sezonu czwartego.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Pod koniec trzeciej serii w kufrze prawnika znaleziono ciało jego byłego klienta, Sama Scalesa (Christopher Thornton). Pomimo przytłaczających dowodów przeciwko niemu, Mickey planuje udowodnić swoją niewinność w sądzie.

Oprócz Garcii-Rulfo w obsadzie powracają Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Elliott Gould oraz Krista Warner.

Nowi w obsadzie to m.in. Constance Zimmer jako Dana Berg, Sasha Alexander jako agentka FBI Dawn Ruth, Kyle Richards jako Celeste Baker, Scott Lawrence jako sędzia Stone, Jason Butler Harner jako detektyw Drucker oraz Cobie Smulders w nieujawnionej roli.

Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez są współtwórcami czwartego sezonu.

Jesteśmy dumni z pierwszych trzech sezonów, ale możemy bez wahania powiedzieć, że czwarty sezon jest naszym najbardziej osobistym i emocjonalnym sezonem. To gra o największą stawkę i największe wyzwanie dla Mickey’a i jego zespołu, bo teraz to Mickey jest klientem powiedzieli Humphrey i Rodriguez.

Źrodło: Netflix, Comingsoon