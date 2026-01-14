Priyanka Chopra Jonas jako brutalna piratka w zwiastunie "The Bluff" 0

Amazon prezentuje zastępstwo dla damskiej wersji "Piratów z Karaibów", z tym, że o wiele brutalniejszej. W sieci zadebiutował zwiastun The Bluff, pirackiego filmu akcji i przygody, w którym Priyanka Chopra Jonas walczy z Karlem Urbanem.

Chopra Jonas gra Ercell Bodden, znaną jako "Krwawa Mary" która myślała, że uciekła od swojej brutalnej przeszłości jako piratka, mieszkając z rodziną na Kajmanach i wiodąc spokojne życie. Jednak gdy jej były kapitan, Connor (Urban), przybywa szukając zemsty, świat Ercell zostaje rozbity na kawałki. Kobieta, aby ochronić rodzinę musi powróci do przeszłości o której chciała zapomnieć.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W materiale widzimy zapowiedź brutalnych walk i wielkich umiejętności bitewnych Bodden z wykorzystaniem noży, mieczy czy pułapek. Kobieta broni swojego syna (Vedanten Naidoo), męża (Ismael Cruz Cordova) i bratową (Safia Oakley-Green).

Film wyreżyserował Frank E. Flowers pracując na scenariuszu swoim i Joe Ballariniego. Wśród producentów The Bluff są bracia Russo.

Premiera The Bluff na platformie Amazon Prime Video 25 lutego 2026 roku. Film dostępny będzie w ramach standardowej subskrypcji.

Źrodło: Deadline