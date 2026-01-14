To on zagra Kratosa. Prime Video odsłania kluczowy casting "God of War" 0

Prime Video oficjalnie ujawniło, kto wcieli się w Kratosa w nadchodzącym serialu God of War. W głównej roli zobaczymy Ryana Hursta, aktora doskonale znanego fanom serii — to właśnie on użyczył głosu Thorowi w grze God of War Ragnarök.

Teraz Hurst stanie po drugiej stronie nordyckiego konfliktu i przejmie rolę legendarnego spartiańskiego wojownika, który mierzy się z bogami, demonami i własną przeszłością. Co istotne, na ten moment nie ogłoszono jeszcze obsady Atreusa, syna Kratosa, jednej z kluczowych postaci historii.

Ojciec i syn w centrum opowieści

Serial skupi się na relacji Kratosa i Atreusa, którzy wyruszają w podróż, by spełnić ostatnią wolę Faye — rozsypać jej prochy. W trakcie wyprawy Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak pozostać człowiekiem. To emocjonalna oś znana fanom nowszych odsłon gry, która ma stanowić fundament adaptacji.

Burzliwa droga do ekranizacji

Droga God of War do wersji aktorskiej była długa i wyboista. Serial zapowiedziano w 2022 roku, a pierwotnie odpowiadali za niego Mark Fergus, Hawk Ostby oraz showrunner Rafe Judkins. W 2024 roku cała trójka opuściła jednak projekt po zmianie kreatywnej wizji Sony i Amazon MGM.

Ster przejął Ronald D. Moore, doświadczony twórca znany z pracy przy Star Trek, Battlestar Galactica czy Outlander. Moore pełni funkcję głównego scenarzysty, showrunnera oraz producenta wykonawczego, co znacząco podniosło zaufanie do projektu wśród fanów.

Mocne nazwiska za kamerą

Producentami wykonawczymi pozostają m.in. Cory Barlog, Hermen Hulst i Asad Qizilbash, a za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowiada Frederick E.O. Toye, nagradzany twórca znany z seriali Shōgun, The Boys i Fallout.

Serial God of War opowie historię Kratosa, który po krwawej przeszłości w starożytnej Grecji porzuca broń i osiedla się w nordyckim Midgardzie. Spokój okazuje się jednak złudny — a przeszłość szybko daje o sobie znać.

Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale wybór Ryana Hursta na Kratosa to pierwszy, bardzo mocny sygnał, że Prime Video poważnie podchodzi do jednej z najważniejszych adaptacji growych ostatnich lat.

