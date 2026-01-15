Oto nowa Lara Croft! Sophie Turner na pierwszym zdjęciu z serialu Amazona 1

Jak wiemy dla platformy Prime Video powstaje serialowa adaptacja gry "Tomb Raider". Amazon udostępnił pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji, które daje nam wgląd w to jak prezentować będzie się nowa Lara Croft.

Wczytywanie... Alicia Vikander, kadr z filmu "Tomb Raider"

W ikoniczną postać z gier wideo wciela się Sophie Turner, aktorka znana z Gry o tron. Jest ona trzecią aktorką grającą tą postać w wersji aktorskiej, po Angelinie Jolie i Alicii Vikander. Poniżej możecie zobaczyć jak w pełnej okazałości prezentuje się Turner jako Lara Croft. Jest ona w charakterystycznym dla postaci odzieniu i czerwonych okularach przeciwsłonecznych.

Wczytywanie...

Ujawnienie zdjęcia potwierdza, że produkcja serialu wreszcie się rozpoczęła. W obsadzie znajdują się także Sigourney Weaver, Martin Bobb-Semple, Jason Isaacs, Bill Paterson, Celia Imrie, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed oraz August Wittgenstein.

Serial został stworzony, napisany i wyprodukowany przez showrunnerkę Phoebe Waller-Bridge, która jest związana z projektem od ponad trzech lat. Producentami wykonawczymi są również współshowrunner Chad Hodge i reżyser Jonathan Van Tulleken.

Fabularne szczegóły serialu podobnie jak jego oficjalny tytuł cały czas pozostają w tajemnicy. Wiemy jedynie, że projekt będzie epicką przygodą rozgrywającą się w różnych zakątkach świata.

Źrodło: ComingSoon