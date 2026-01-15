"Nigdy w życiu 2" ma szansę powstać! Film stara się o finansowe wsparcie 0

Po ponad dwóch dekadach od premiery Nigdy w życiu, kultowej polskiej komedii będącej ekranizacją powieści Katarzyny Grocholi, szansę ma powstać kontynuacja. Ona również swą fabułę oparłaby na książce, bowiem pisarka pod koniec ubiegłego roku poinformowała, że pracuje nad drugą częścią.

Żaden projekt oficjalnie nie został jeszcze ogłoszony. Na razie, przez założone przez pisarkę studio U Sunflower, film zgłoszony został na listę rejestru wsparcia finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Projekt, który stara się o wsparcie w wysokości 2 milionów złotych, obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Nigdy w życiu swą premierę miało w 2004 roku. Główną bohaterką jest Judyta, w tej roli Danuta Stenka. Kobieta jest żoną nieźle prosperującego biznesmena, ma dorastająca córkę i prowadzi rubrykę w piśmie dla kobiet. Pewnego dnia jej mąż oświadcza, że ma kochankę, która spodziewa się dziecka. Judyta zgadza się na rozwód, kupuje działkę budowlaną pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej życiu pojawia się przystojny mężczyzna, w tej roli Artur Żmijewski.

