Miś Ted powraca w zabawnym zwiastunie 2. sezonu. Premiera w marcu

Po ponad dwóch latach od premiery na Peacock powraca niegrzeczny, ale i wyjatkowo wesoły miś Ted. Streamer udostępnił pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Ted podając również datę jego premiery.

Akcja pierwszego sezonu serialu rozgrywa się w 1993 roku, tuż po tym, jak moment sławy Teda minął. Mieszka on teraz w domu we Framingham w stanie Massachusetts ze swoim najlepszym przyjacielem Johnem. Razem próbują zaliczyć dziewczyny, naćpać się i przede wszystkim przetrwać niezręczność w liceum.

Jest rok 1994, a dla Teda, wulgarnego misia, i jego najlepszego przyjaciela, sympatycznego, ale niezręcznego Johna Bennetta, zaczyna się ostatnia klasa liceum. Razem mieszkają w robotniczym domu w Bostonie z rodzicami Johna (Matty i Susan) oraz kuzynką (Blaire) – głosi oficjalny opis drugiego sezonu. Nie zdradza on niestety zbyt wiele z nadchodzącej fabuły.

Więcej dowiadujemy się z zwiastuna, który zapowiada ostatni rok Johna i Teda w liceum. Próbują oni znaleźć dziewczyny przed pójściem na studia. Widzimy też niektóre szalone wybryki duetu, w tym odurzanie się w szkole czy nieprzyzwoite telefony. Jak John i Ted przetrwają ten rok?

W głównej obsadzie znajdują się Seth MacFarlane jako głos Teda, Max Burkholder jako John, Alanna Ubach jako Susan, Scott Grimes jako Matty oraz Giorgia Whigham jako Blaire.

Serial stanowi prequelowy spin-off popularnej komediowej serii Setha MacFarlane’a, na którą składają się dwa filmy kinowe. Jego pierwszy sezon stał się najchętniej oglądanym oryginalnym tytułem Peacocka i przez ponad dwa kolejne miesiące był #1 wśród oryginalnych komedii streamingowych w USA.

Drugi, 8-odcinkowy sezon serialu Ted swą premierę będzie miał 5 marca 2026 roku.

Źrodło: Peacock, Comingsoon