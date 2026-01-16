Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. prezentuje drugi zwiastun "Panny młodej!" 0

Warner Bros. Pictures opublikowało drugi zwiastun filmu "Panna młoda!", nowego projektu reżyserskiego Maggie Gyllenhaal. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Akcja filmu rozgrywa się w Chicago lat 30. XX wieku. Samotny potwór Frankensteina (Christian Bale) zwraca się do ekscentrycznej, przełomowej naukowczyni dr Euphronious (Annette Bening) z prośbą o stworzenie dla niego towarzyszki. Wspólnie przywracają do życia zamordowaną młodą kobietę, z której rodzi się tytułowa panna młoda (Jessie Buckley).

W obsadzie filmu znaleźli się również Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal oraz Peter Sarsgaard. Maggie Gyllenhaal wyreżyserowała film na podstawie własnego scenariusza, a także pełni funkcję producentki obok Emmy Tillinger Koskoff, Talii Kleinhendler oraz Osnat Handelsman Keren.

"Panna młoda!" to drugi pełnometrażowy film w reżyserskim dorobku Gyllenhaal po docenionym przez krytyków dramacie psychologicznym "Córka" z 2021 roku.

Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 4 marca 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures