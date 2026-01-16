Nowy film z serii "Obecność" z tytułem i datą premiery 0

Seria "Obecność" nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Warner Bros. potwierdził iż w przygotowaniu jest kolejny film z tej serii podając jego tytuł, datę premiery i ujawniając nazwisko reżysera.

Nowy film z kasowej serii będzie nosił tytuł The Conjuring: First Communion, a jego premiera zaplanowana jest na 10 września 2027 roku. Film wyreżyseruje debiutujący w pełnym metrażu Rodrigue Huart. Będzie on pracował na podstawie scenariusza napisanego przez Richarda Nainga i Iana Goldberga, którzy byli częścią zespołu scenarzystów przy dwóch ostatnich filmach osadzonych w uniwersum – Zakonnica II oraz Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. James Wan i Peter Safran znajdują się wśród producentów projektu.

O czym opowie "The Conjuring: First Communion"?

Obecnie nie znane są żadne fabularne szczegóły tego projektu. Nie wiemy, czy film będzie prequelem jak wspominano parę miesięcy temu, gdy Warner Bros. po raz pierwszy mówił o tym projekcie czy będzie kontynuował historię Eda i Lorraine Warren (w filmach granych przez Patricka Wilsona i Verę Farmigę).

Ostatnie namaszczenie z 2025 roku wydawało się zamykać historię małżeństwa demonologów. Wprowadziło nawet nowe postacie: córkę małżeństwa Judy Warren (Mia Tomlinson) i jej przyszłego męża, Tony’ego Spery (Ben Hardy). Judy również posiada zdolności parapsychiczne, więc istnieje szansa, że First Communion opowie właśnie o jej badaniu zjawisk paranormalnych. Uniwersum Obecności nie jest obce prequelom, tym samym film może przenieść nas też do wcześniejszych czasów w historii Eda i Lorraine. Co byście woleli?

Ile filmów składa się na to uniwersum?

Obejmuje ono łącznie dziewięć obrazów, począwszy od pierwszego filmu z 2013 roku pt. Obecność. Seria doczekała się wielu spin-offów, w tym filmów takich jak Annabelle i Zakonnica.

Źrodło: ComingSoon