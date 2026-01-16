Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Teresa Palmer dołącza do serialu "God of War" 0

Teresa Palmer dołącza do obsady serialu "God of War", przygotowywanego przez Amazon Prime Video.

Wczytywanie...

Australijska aktorka, znana chociażby z serialu fantasy "Księga czarownic" zagra postać Phoebe/Sif, bogini rodziny oraz żony Thora w nordyckim panteonie.

Serial oparty jest na kultowej serii gier PlayStation inspirowanych mitologią. Palmer wystąpi u boku Ryana Hursta, który wcieli się w Kratosa. Wcześniej nieoficjalnie informowano także o udziale Maxa Parkera w roli Baldura oraz Ólafura Darri Ólafssona jako Thora.

Fabuła produkcji czerpie bezpośrednio z gry "God of War" z 2018 roku oraz jej kontynuacji "Ragnarök". Akcja osadzona jest wiele lat po wydarzeniach z greckiej mitologicznej przeszłości Kratosa. Bohater, Spartanin z urodzenia i bóg z natury, po tragicznym pakcie z Aresem próbuje odkupić swoje winy w świecie nordyckich bogów.

Serial śledzi losy Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w podróż mającą na celu rozsypanie prochów Faye, żony Kratosa i matki Atreusa. W trakcie tej wyprawy dochodzi do konfrontacji z Odynem oraz innymi postaciami nordyckiego panteonu. Centralnym motywem opowieści jest relacja ojca i syna, gdzie Kratos stara się nauczyć Atreusa, jak być lepszym bogiem, podczas gdy chłopiec próbuje pokazać ojcu, jak być lepszym człowiekiem.

Showrunnerem serialu jest Ronald D. Moore, a reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono Frederickowi E.O. Toye'owi. Produkcja znajduje się obecnie na etapie preprodukcji, a Amazon zamówił od razu dwa sezony.

Źrodło: Deadline