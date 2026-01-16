"The Dreadful" - Sophie Turner i Kit Harington w zwiastunie średniowiecznego horroru 0

Sophie Turner i Kit Harington znów razem na ekranie, tym razem jednak w filmie kinowym. Aktorzy, którzy w Grze o tron zagrali rodzeństwo, teraz tworzą parę w gotyckim horrorze The Dreadful. Poniżej prezentujemy Wam pierwszy zwiastun produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Dreadful"

Akcja filmu rozgrywa się w XV wieku w Anglii. Co ciekawe to czasy Wojny Dwóch Róż mającej miejsce w latach 1455-1485. To właśnie ten konflikt zainspirował George R.R. Martina do pomysłu na scysję między rodami Lancasterów i Yorków z Gry o tron.

O czym opowie "The Dreadful"?

Turner wciela się w Anne mieszkającą z apodyktyczną teściową imieniem Morwen. Obie kobiety walczą o przetrwanie na obrzeżach społeczeństwa. Wszystko w życiu Anne się zmienia wraz z pojawieniem się mężczyzny z jej przeszłości – Jago (Harington). Powraca on z wojny i wywraca życie kobiety do góry nogami. Anne zaczyna odczuwać silne przyciąganie do mężczyzny, ale to uczucie ma cenę. Przybycie Jago wywołuje łańcuch przerażających wydarzeń i odkrywa nadprzyrodzoną klątwę, która grozi pochłonięciem wszystkich.

Obsadę uzupełniają Marcia Gay Harden, Jonathan Howard i Laurence O'Fuarain. The Dreadful napisała i wyreżyserowała Natasha Kermani mająca na swoim koncie w miarę udane horrory – Lucky i V/H/S/85.

The Dreadful do kin w USA ma trafić 20 lutego 2026 roku. Czy uda się Nam go w Polsce zobaczyć na dużym ekranie czy tylko na VOD, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: Lionsgate, People