Anne Hathaway stawi czoła seryjnemu mordercy w serialu "Fear Not"

Znana z Pamiętnika księżniczki, Anne Hathaway otrzymała główną rolę w limitowanym serialu "Fear Not" zamówionym przez Paramount+. Jego fabuła opiera się na artykule Vanity Fair z 2023 roku "True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stop Him", który napisała Julie Miller.

Anne Hathaway, kadr z filmu "Praktykant"

Napisany przez Basha Dorana, Fear Not opowie historię "płodnego" seryjnego mordercy Stephena Morina, oskarżonego o więcej przestępstw niż Ted Bundy. W dużej mierze skupi się na nieprawdopodobnej więzi, jaką nawiązał on z Margy Palm (Hathaway), ostatnią kobietą, którą porwał. Porwanie Palm, które zaczęło się jako śmiertelne zagrożenie, przybrało nieoczekiwany obrót. Do gry weszło współczucie, modlitwa i niezwykła odwaga. Oddanie Palm wierze i jej przekonanie, że Morina można zmienić, stały się impulsem do relacji, która trwała długo po tym, jak Palm została uwolniona, aż do momentu, gdy Morin otrzymał karę śmierci.

Hathawy oprócz pojawienia się na ekranie, pełnić będzie także funkcję porducentki.

Paramount+ złożyło zamówienie na sześć odcinków. Data premiery serialu nie jest na razie znana.

Będzie to jedna z nielicznych ról telewizyjnych, jakie Hathaway miała w swojej znakomitej karierze. Swoją pracę na ekranie rozpoczęła w serialu Luzik Guzik, a niedawno wystąpiła w limitowanym serialu Apple TV WeCrashed: upadek start-upu

Źrodło: Variety