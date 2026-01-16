Nowy film J.J. Abramsa "The Great Beyond" ma datę premiery. W roli głównej Jenna Ortega 0

J.J. Abrams powraca z nowym projektem. Ogłoszony ponad rok temu The Great Beyond otrzymał datę premiery. Obraz jest połączeniem aż trzech gatunków filmowych – to dramat, przygoda i akcja w jednym.

Wczytywanie... Jenna Ortega, kadr z serialu "Wednesday"

Film w gwiazdorskiej obsadzie, w skład której wchodzą Jenna Ortega i Glen Powell trafi na kinowe ekrany 13 listopada 2026 roku.

Ponadto studio Warner Bros. Pictures w końcu potwierdziło aktorów, którzy dołączą do głównej obsady filmu. Są to Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo oraz Merritt Wever. Dalsze szczegóły dotyczące ich postaci pozostają tajemnicą.

Jeśli chodzi o fabułę to wiemy tylko tyle co zdradzono we wcześniejszych doniesieniach. Żadne oficjalne opisy nie zostały na razie ujawnione. Historia może dotyczyć "młodej pary małżeńskiej walczącej o przetrwanie w obliczu nadprzyrodzonej istoty".

Film został napisany i wyreżyserowany przez J.J. Abramsa, który jednocześnie pełni funkcję producenta w ramach Bad Robot. Jest to pierwszy film Abramsa od ponad sześciu lat. Ostatni raz za kamerą stanął kręcąc Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Źrodło: ComingSoon