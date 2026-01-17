Drugi zwiastun pełnego gwiazd i zwrotów akcji thrillera "Crime 101" 0

W sieci za pośrednictwem dystrybutora Tylko Hity zadebiutował drugi zwiastun trzymającego w napięciu thrillera Crime 101 w gwiazdorskiej obsadzie. Premiera już w lutym.

W stylowym, pełnym zwrotów akcji thrillerze Crime 101, Davis (Chris Hemsworth) to genialny złodziej, którego śmiałe napady od lat spędzają sen z powiek policji. Teraz planuje największy skok w swojej karierze i ma nadzieję, że będzie to jego ostatni. Sytuacja komplikuje się, gdy na jego drodze staje Sharon (Halle Berry), rozczarowana życiem menedżerka firmy ubezpieczeniowej, z którą Davis zostaje zmuszony do współpracy, oraz Orman (Barry Keoghan) — bezwzględny rywal, stosujący znacznie bardziej brutalne metody. W miarę jak zbliża się dzień skoku, nieustępliwy detektyw Lubesnik (Mark Ruffalo) coraz bardziej zacieśnia obławę. Stawka rośnie, granica między łowcą a ściganym zaczyna się zacierać, a każdy z bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów — i świadomością, że odwrotu już nie ma.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Kto jeszcze występuje w filmie?

Obsadę uzupełniają Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh i Nick Nolte. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Bart Layton. Fabuła Crime 101 opiera się na podstawie noweli Dona Winslowa.

Film trafi do polskich kin już 13 lutego 2026 roku. Zainteresowani?

Źrodło: Tylko Hity