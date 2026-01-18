Horrorowa marka "Paranormal Activity" szykuje powrót na duży ekran 0

Franczyza Paranormal Activity szykuje się do spektakularnego powrotu. Paramount Pictures i Blumhouse oficjalnie pracują nad ósmą odsłoną kultowej serii horrorów, która trafi do kin 21 maja 2027 roku. Projekt zapowiada się jako istotny krok naprzód dla marki, zarówno pod względem kreatywnym, jak i produkcyjnym.

Wczytywanie...

Za produkcję filmu odpowiadać będzie imponujący zespół: James Wan, jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina grozy, Jason Blum, stojący za sukcesem Blumhouse, oraz Oren Peli, twórca i oryginalny reżyser pierwszego Paranormal Activity. Ich współpraca sygnalizuje chęć odświeżenia serii przy jednoczesnym zachowaniu jej DNA – minimalistycznego napięcia i sugestywnego strachu.

Reżyserem Paranormal Activity 8 został Ian Tuason, twórca horroru Undertone. Film ten niedawno został przejęty przez studio A24 i zadebiutuje w kinach w marcu. Undertone opowiada historię prowadzącej podcast o zjawiskach paranormalnych kobiety, która stopniowo traci kontakt z rzeczywistością, konfrontując się z nagraniami nadprzyrodzonych zdarzeń w historii niepokojąco podobnej do jej własnej. Tematyka i styl filmu sugerują, że Tuason idealnie wpisuje się w estetykę Paranormal Activity.

James Wan, komentując swoje zaangażowanie w projekt, podkreślił, że od lat pozostaje wielkim fanem pierwszej części serii, doceniając jej powolnie budowane napięcie i umiejętność straszenia tym, co niewidoczne. Jego celem jest rozwinięcie dziedzictwa marki i nadanie jej nowego kierunku, który zdefiniuje kolejną fazę found-footage horroru.

Więcej szczegółów dotyczących fabuły i obsady Paranormal Activity 8 ma zostać ujawnionych w najbliższym czasie.

Źrodło: Bloody-disgusting