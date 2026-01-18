Snoop Dogg zagra u Eli Rotha w "Don’t Go in That House, Bitch!" 0

Zapowiedziany we wrześniu projekt Don’t Go in That House, Bitch!, rozwijany przez Eli Rotha i ikonę hip-hopu, oficjalnie staje się pełnometrażowym filmem. Co więcej – Snoop Dogg nie tylko produkuje, ale także zagra jedną z głównych ról w tej horrorowej komedii.

Film wywodzi się z faux trailera, który szybko zwrócił uwagę fanów kina grozy. W rozmowie Eli Roth zdradził, że pomysł od początku był jasny: stworzyć najbardziej szaloną wersję filmu o nawiedzonym domu, łącząc inspiracje takimi tytułami jak Dom, Dom przy cmentarzu, Piątek trzynastego .

Według reżysera, fabuła będzie celowo bawić się horrorowymi kliszami. Bohaterowie mają dosłownie reprezentować wszystko to, co widzowie krzyczą do ekranu podczas seansów grozy: Nie wchodź tam!, Odwróć się!, Wyjdź natychmiast!. Roth porównuje ich do greckiego chóru, komentującego fatalne decyzje postaci, które – jak zawsze w horrorach – i tak wchodzą do przeklętego domu.

Scenariusz został ukończony w okresie świątecznym, a zdjęcia mają ruszyć w czerwcu. Produkcją zajmie się Horror Section Studios, a Roth planuje realizację filmu w Los Angeles, jeśli uda się uzyskać kalifornijską ulgę podatkową.

Źrodło: Bloody-disgusting