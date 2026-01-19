Ten dźwięk oznacza śmierć - zobacz zwiastun horroru "Dźwięk śmierci" 0

Aztecka klątwa, przed którą nie ma ucieczki! Czy jesteś gotowy na spotkanie ze śmiercią? Oto pełen grozy horror, który łączy atmosferę klasyków gatunku z nowoczesnym tempem akcji. Dźwięk śmierci to opowieść o strachu wywołanym przeszywającym dźwiękiem, który przyprawia o dreszcze i zapowiada nieuchronny koniec. Zobacz pełny zwiastun horroru.

Twórca mrocznego hitu Zakonnica powraca ze swoją najnowszą, przerażającą opowieścią. Corin Hardy, znany z umiejętnego budowania gęstej atmosfery grozy, połączył siły z producentami filmów: Małpa, Omen: Początek oraz Martwe zło: Przebudzenie, by stworzyć horror, który długo nie pozwoli zasnąć.

O czym opowie film?

Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt – starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują gwiazdy młodego pokolenia: Dafne Keen, znana z hitów Logan: Wolverine oraz Deadpool & Wolverine, a także Sophie Nélisse. Aktorkom partneruje Michelle Fairley. Za scenariusz odpowiada Owen Egerton.

Dźwięk śmierci rozlegnie się w polskich kinach już 20 lutego 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat