Pełna wersja kultowego filmu Tarantino "Kill Bill" trafi do polskich kin

Najsłynniejsze filmowe dzieło Quentina Tarantino Kill Bill, ukazujące krwawą zemstę Panny Młodej zadebiutuje na kinowym ekranie w pełnej, czterogodzinnej wersji. Monolith Films prezentuje zapowiedź Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

kadr z filmu "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"

Pierwotnie Kill Bill był planowany jako jeden tytuł, ale długość ponad czterech godzin zmusiła twórców do podziału na dwie części, które trafiły do kin w odstępie pół roku i razem zarobiły ponad 330 milionów dolarów. Kill Bill: The Whole Bloody Affair łączy w jedno, epickie dzieło, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował — wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime, trwającą aż 7,5 minuty.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem.

Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi Kill Bill: The Whole Bloody Affair pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina — rzadko pokazywaną w kompletnej formie, teraz prezentowaną z 15-minutową przerwą.

Kinowa premiera 20 lutego 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films