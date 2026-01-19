Pierwszy zwiastun "The Madison", kolejnego serialu w uniwersum "Yellowstone" 0

Paramount+ zaprezentował pierwszy zwiastun nowego spin-offu Yellowstone Taylora Sheridana The Madison. To piąty serial należący do hitowej westernowej serii.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Madison"

The Madison określany jest jako "szczere studium żałoby i ludzkiej więzi, śledzące rodzinę z Nowego Jorku w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie". Akcja przenosić będzie widzów zarówno do malowniczych krajobrazów Montany, jak i do zatłoczonego i gwarnego Manhattanu. Główni bohaterowie to rodzina Clyburnów. Jakie będą jej powiązania z rodziną Duttonów, wokół których kręci się całe dotychczasowe uniwersum Yellowstone, na razie nie wiadomo.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę prowadzą Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. Partnerują im Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Will Arnett i Matthew Fox.

Za powstanie The Madison odpowiada oczywiście Sheridan. Reżyserią zajęła się Christina Alexandra Voros.

Premiera The Madison wyznaczona jest na 14 marca 2026 roku. Na pierwszy sezon serialu składa się sześć odcinków. Produkcja w naszym kraju trafi na platformę SkyShowtime. Serwis nie potwierdził jeszcze polskiej daty debiutu.

Źrodło: Paramount Plus