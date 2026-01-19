Zack Snyder ujawnia epickie plany fabularne "Ligi Sprawiedliwości 2 i 3" 0

Zack Snyder ponownie rozpalił wyobraźnię fanów DC. Reżyser opublikował na Instagramie serię zdjęć, wśród których znalazły się niepublikowane wcześniej storyboardy do niezrealizowanych filmów Ligi Sprawiedliwości 2 i Ligi Sprawiedliwości 3, a także fotografie z planu z udziałem głównej obsady.

Wczytywanie...

Na piątym i szóstym slajdzie karuzeli Snyder zaprezentował fragmenty storyboardu, pokazujące kierunek, w jakim miała zmierzać dalsza część jego wizji uniwersum DC. Post opatrzył krótkim, wymownym podpisem: 2016 it’s a lot to take in.

Z udostępnionych materiałów wynika, że fabuła obu części rozpoczynała się w Batcave. Batman z przerażeniem obserwuje, jak Darkseid przejmuje pełną kontrolę nad Supermanem, który następnie zwraca się przeciwko Bruce’owi Wayne’owi. Batman cudem uchodzi z życiem. Chwilę później Superman konfrontuje się z Lexem Luthorem — spojrzenie płonących czerwonych oczu kończy się brutalną egzekucją, a świat spływa czerwienią.

Kolejna część storyboardu przenosi akcję pięć lat w przyszłość, do mrocznej rzeczywistości znanej fanom jako Knightmare — postapokaliptycznej wizji zapoczątkowanej w Batman v Superman i rozwiniętej w Zack Snyder’s Justice League. Zrujnowane Gotham, pustynne wydmy i Ziemia należąca do Darkseida stają się tłem dla niedobitków Ligi Sprawiedliwości. Batman prowadzi ocalałych bohaterów w stronę zniszczonej posiadłości Wayne’ów, podczas gdy Flash ciągnie za sobą resztki Cyborga. Musimy wejść do środka przed nocą. On nadchodzi… — ostrzega Bruce.

Storyboard zapowiada także globalną wojnę z Darkseidem. Inwazja Apokolips okazuje się zbyt potężna dla samej Ligi Sprawiedliwości, dlatego do walki jednoczą się siły całej planety. Wonder Woman wraz z Hippolytą prowadzi Amazonki z Themysciry, natomiast Aquaman wzywa siedem królestw oceanów do sojuszu z powierzchnią Ziemi, ogłaszając istnienie ósmego królestwa — świata ludzi.

Udostępnione materiały po raz kolejny pokazują, jak ambitna i znacznie mroczniejsza miała być kontynuacja Justice League w wizji Snydera. Choć filmy nigdy nie powstały, nowe storyboardy dają fanom wgląd w epicką historię, która mogła na zawsze zmienić oblicze filmowego uniwersum DC.

Źrodło: ComingSoon