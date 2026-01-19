Reżyser "The Last of Us" pracuje nad rebootem klasycznej serii science fiction 0

Kultowy brytyjski serial science fiction Blake’s 7 doczeka się rebootu. Za nową wersję 48-letniej produkcji odpowiada Peter Hoar, reżyser cenionego serialu HBO The Last of Us. Oryginał, stworzony przez Terry’ego Nationa, zapisał się w historii brytyjskiej telewizji jako jedna z najbardziej odważnych i mrocznych wizji sci-fi swoich czasów.

Emitowany na BBC w latach 1978–1981 serial opowiadał historię Roja Blake’a i grupy rebeliantów walczących z totalitarną Federacją Terran, kontrolującą Ziemię i skolonizowane planety. Produkcja przełamywała ówczesne schematy gatunku, stawiając na moralną niejednoznaczność, antybohaterów i pesymistyczną wizję przyszłości.

Peter Hoar rozwija reboot wspólnie z Matthew’em Bouchem oraz Jasonem Haigh-Ellerym. Twórcy chcą, aby nowa wersja Blake’s 7 trafiła na BBC, zachowując brytyjski charakter oryginału, ale z myślą o międzynarodowej widowni.

Hoar, który zdobył ogromne uznanie za odcinek Long, Long Time z pierwszego sezonu The Last of Us, podkreśla, że oryginalny serial wywarł na nim ogromne wrażenie.

To była legenda – serial tworzony z myślą o skromnym paśmie i minimalnym budżecie, a mimo to niosący prawdziwy ciężar emocjonalny. Wiedziałem, że scenografie się chwieją, ale potrafiłem to odłożyć na bok i po prostu cieszyć się historią – przyznał reżyser.

Matthew Bouch zwraca z kolei uwagę na lukę na brytyjskim rynku seriali gatunkowych, szczególnie w kontekście spadku popularności Doctor Who. Producenci liczą na połączenie charakterystycznej, niskobudżetowej brytyjskiej wrażliwości z oczekiwaniami międzynarodowych odbiorców, w czasach gdy globalny rynek telewizyjny coraz mocniej stawia na oszczędność.

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących obsady, fabuły ani daty premiery.

Źrodło: Deadline