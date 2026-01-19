30 lat Westeros? Twórca "Rycerza siedmiu królestw" chce 12 sezonów 0

Choć Rycerz siedmiu królestw dopiero rozpoczął swoją przygodę na ekranie, współtwórca serialu Ira Parker już patrzy daleko w przyszłość.

Scenarzysta i producent wykonawczy, znany również z pracy przy Rodzie smoka, ujawnił w najnowszym wywiadzie, że jego marzeniem jest stworzenie aż 12 sezonów serialu realizowanych na przestrzeni trzech dekad.

Parker zdradził, że George R.R. Martin podzielił się z nim zarysem 12 nowel o Dunku i Jaju, co dałoby solidne podstawy do wieloletniej adaptacji. Jego celem jest przeniesienie na ekran całego życia Ser Duncana Wysokiego i Aegona "Jaja" Targaryena, od młodości aż po kluczowe wydarzenia znane z historii Westeros.

Mamy jeden z kluczowych składników sukcesu – dwie nietypowe postacie, które są ze sobą sparowane i prowadzą długie, znaczące rozmowy. Tak jak Arya i Ogier czy Brienne i Podrick. To było sercem Gry o tron i mam nadzieję, że tu zadziała podobnie – powiedział Parker

Choć obecny plan HBO zakłada adaptację jedynie trzech istniejących nowel, twórca ma znacznie większe ambicje.

Zrobiłbym cztery sezony teraz, cztery kolejne za 10 lat i następne cztery dekadę później. Przeprowadzić ich przez całe życie – trochę jak w Boyhood Richarda Linklatera – wyjaśnił.

Akcja Rycerza siedmiu królestw rozgrywa się około 89 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i skupia się na losach ubogiego rycerza najemnego oraz młodego księcia z rodu Targaryenów. Do tej pory Martin opublikował trzy nowele o duecie, ale zapowiada kolejne, co – zdaniem Parkera – pozwoliłoby uniknąć problemów, z jakimi zmagała się główna seria pod koniec emisji.

Mimo entuzjazmu współtwórcy, przyszłość serialu pozostaje otwarta. HBO nie ogłosiło jeszcze oficjalnego przedłużenia produkcji, a realizacja 30-letniego planu zależeć będzie od odbioru widzów i decyzji stacji. Jedno jest pewne – jeśli Ira Parker postawiłby na swoim, Dunk i Jajo mogliby towarzyszyć fanom Westeros przez całe pokolenia.

Źrodło: The Hollywood Reporter