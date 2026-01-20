DCU szykuje niespodziankę — nowy projekt w drodze 0

DC Universe oficjalnie się rozrasta. James Gunn potwierdził, że co najmniej jeden nowy projekt DCU został już zatwierdzony do realizacji, co natychmiast rozpaliło dyskusje wśród fanów i branżowych obserwatorów. Współszef DC Studios przekazał tę informację w mediach społecznościowych, uchylając rąbka tajemnicy na temat dalszego rozwoju uniwersum.

Podczas rozmowy Gunn odpowiedział na pytanie fana dotyczące tego, czy jakieś nowe projekty DCU są bliskie uzyskania tzw. greenlightu. Odpowiedź była krótka, ale znacząca:

Właściwie wiele. Przynajmniej jeden jest już oficjalnie zatwierdzony.

Ta wypowiedź jasno sugeruje, że kilka projektów znajduje się na zaawansowanym etapie rozwoju, a jeden z nich przeszedł już kluczowy etap decyzyjny i zmierza w stronę produkcji.

Jak można było się spodziewać, fani natychmiast ruszyli z kolejnymi pytaniami. Pojawiły się spekulacje dotyczące rzekomego serialu o Jimmym Olsenie, a także potencjalnych projektów związanych z postaciami Bane’a i Deathstroke’a, przy których miałby pracować Matthew Orton. Gunn nie potwierdził jednak żadnego z tych tytułów ani nazwisk.

W komentarzach przewijały się również inne możliwe projekty, takie jak Checkmate, Mr. Miracle, Wildcats, The Authority czy Paradise Lost. Również w tym przypadku szef DC Studios zachował pełną dyskrecję — nie potwierdził, ale też nie zdementował żadnej z teorii. Na pytania o to, czy chodzi o projekt z wcześniej ogłoszonej rozpiski Chapter One: Gods and Monsters, Gunn również nie udzielił odpowiedzi.

Dodatkowo fani próbowali dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się oficjalnego ogłoszenia. Pytania w stylu Czy dowiemy się czegoś w ciągu miesiąca? lub Czy planujecie zapowiedź jeszcze w tym miesiącu? pozostały bez komentarza.

W szerszym kontekście Gunn odniósł się do przyszłości DCU . Podkreślił, że choć wiele rzeczy pozostaje niepewnych, właśnie to najbardziej go ekscytuje.

Wszystko jest niewiadomą. I szczerze mówiąc, to jest naprawdę ekscytujące. Każdy możliwy kierunek ma w sobie coś interesującego dla DC — powiedział.

Potwierdzenie nowego, już zatwierdzonego projektu to pierwszy wyraźny sygnał, że DC Studios zaczyna wychodzić poza wcześniej ogłoszony rozdział Gods and Monsters. Choć szczegóły pozostają tajemnicą, jedno jest pewne — DCU wchodzi w kolejny etap rozwoju, a oficjalne zapowiedzi mogą być już tylko kwestią czasu.

