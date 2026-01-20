Jan Komasa powraca z nową międzynarodową produkcją - zobacz zwiastun filmu "Dobry chłopiec" 0
Kino Świat prezentuje zwiastun filmu Dobry chłopiec Jana Komasy. To kolejna międzynarodowa produkcja tego polskiego reżysera, nominowanego do Oscara za Boże Ciało.
Najnowszy film Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.
Poznaj fabułę filmu "Dobry chłopiec"
Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.
Obsadę uzupełnia Monika Frajczyk. Scenariusz napisali Bartek Bartosik i Naqqash Khalid. Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii.
Poniżej wspomniany zwiastun:
"Dobry chłopiec" wzbudza duże zainteresowanie na rynkach międzynarodowych.
Film trafi do wielu kluczowych terytoriów, m.in. do USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Japonii, krajów Beneluksu, na Bliski Wschód, a także do Portugalii, Singapuru, Bułgarii, Grecji, Tajwanu i Turcji.
Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, Dobry chłopiec spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków.
Film wejdzie do polskich kin 6 marca 2026 roku.
Źrodło: Kino Świat
