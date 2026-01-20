Nowego Jamesa Bonda poznamy w połowie 2026 roku? 0

Plotki o obsadzie Jamesa Bonda trwają nieprzerwanie od paru lat, a dokładnie od momentu, w którym Daniel Craig w 2021 roku po raz ostatni w Nie czas umierać wcielił się w agenta 007. Callum Turner wciąż jest faworytem spekulantów i bukmacherów, podczas gdy Amazon/MGM nadal naciska na Jacoba Elordiego. Wybór poznamy w tym roku.

Reporter Justin Kroll niedawno gościnnie wystąpił w podcaście "My Mom’s Basement" i przedstawił krótką aktualizację na temat tego, czego możemy się spodziewać. Według niego, rola Bonda ma zostać obsadzona mniej więcej w połowie tego roku, zanim rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu, które planowane są na drugą połowę 2026 roku bądź na początek 2027 roku.

Reżyser Denis Villeneuve będzie promował Diunę: Część trzecią pod koniec tego roku, ale prawdopodobne jest, że w tym samym czasie będzie też prowadził przygotowania do nowego filmu o Bondzie, do którego Steven Knight pisze scenariusz mocno czerpiąc z najwcześniejszych powieści autora Iana Fleminga. Chodzą plotki, że nowy agent 007 ma wyglądać, jakby "mógł cię zabić gołymi rękami w mgnieniu oka".

Jak na razie żadne inne, a co najważniejsze oficjalne szczegóły dotyczące projektu nie są znane.

Źrodło: Dark Horizons