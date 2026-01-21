Zwiastun opartego na prawdziwych wydarzeniach serialu "Ołowiane dzieci". W roli głównej Joanna Kulig 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun świetnie zapowiadającego się polskiego serialu Ołowiane dzieci, który porusza trudny problem jakim jest bezduszność systemu. Ukazuje jednak również to jak wielką moc może mieć nawet jedna osoba, która pragnie zrobić coś dobrego.

Serial "Ołowiane dzieci" to opowieść o odwadze, determinacji i nadziei, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat 70. na Śląsku.

Kiedy młoda lekarka odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu huty chorują na ołowicę, ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, aby je ratować.

Główna bohaterka – Jolanta Wadowska-Król grana przez Joannę Kulig, to młoda, idealistyczna lekarka, która odkrywa, że to, co nazywano "tajemniczymi zachorowaniami" dzieci, jest w rzeczywistości związane z działaniem huty w Szopienicach. Wadowska-Król decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny – dzieci oraz męża (w tej roli Sebastian Pawlak).

W walce z systemem lekarkę wspiera Wiesia Wilczek, doświadczona i zacięta pielęgniarka z Szopienic – w tej roli Kinga Preis. Początkowo traktuje Jolę jak obcą osobę z miasta, ale z czasem staje się jej najbliższą sojuszniczką i przewodniczką po świecie hutników. Na horyzoncie medycznego świata pojawia się również Profesor Berger (Agata Kulesza) – charyzmatyczna i apodyktyczna szefowa kliniki pediatrycznej, która balansuje na krawędzi pomiędzy lojalnością wobec systemu, dbaniem o własne interesy, a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci.

Niestety na drodze Wadowskiej-Król stają wpływowi przedstawiciele systemu, dla których ujawnienie prawdy o hucie w Szopienicach jest dużym zagrożeniem. Jednym z nich jest oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela (Michał Żurawski), który otrzymuje zadanie ukrycia skandalu w hucie. Polityczny wymiar historii pogłębiają również działania Zdzisława Grudnia (Zbigniew Zamachowski), który zrobi wszystko aby utrzymać władzę i wpływy na Śląsku, a także wojewody śląskiego Jerzego Ziętka (Marian Dziędziel) – człowieka rozdartego między politycznymi interesami, a troską o własną, śląską społeczność.

Serial inspirowany jest życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król oraz książką Michała Jędryki o tym samym tytule. Ołowiane dzieci nakręcił Maciej Pieprzyca, a scenariusz napisał Jakub Korolczuk.

Premiera serialu na Netflix już 11 lutego.

Źrodło: Netflix